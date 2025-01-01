Инженер-сметчик во время процесса монтажа свай | Фон | КимберияТехника компании Кимберия | Кимберия

Бурение скважин
«под ключ»в Московской
области за 2 дня
гарантией 10 лет

Доставим чистую воду
из артезианской скважины
в ваш дом
Решим все проблемы
с водоснабжением
и канализацией на участке
Бурение скважин
Бурение проводят штатные
специалисты с опытом более 15 лет
Обустройство скважин
Установим надежные трубы
и насосы по цене производителя
Септик без запаха
Подберем простой в работе септик
и установим по нормам СНиП и СанПиН

В каждом коттеджном поселке
и СНТ Подмосковья есть скважины
от компании «Кимберия»

  • Бурение
  • Обустройство
  • Канализация
'Скважина глубиной 42 метра в поселке «Залесье»' - 1 | ПРО100Септик'Скважина глубиной 42 метра в поселке «Залесье»' - 2 | ПРО100Септик'Скважина глубиной 42 метра в поселке «Залесье»' - 3 | ПРО100Септик
Скважина глубиной 42 метра
в поселке «Залесье»
Время работы:
2 дня
Стоимость:
108 000 руб.

Комментарий инженера:

«Владелец этого участка первым делом занялся коммуникациями. Мы за 2 дня пробурили ему скважину глубиной 42 метра. После выполненных работ заказчик приступил к стройке дома.»

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нашему инженеру

По завершению работ у вас будет
чистая артезианская вода без примесей

Вы произведете оплату, только
когда лично убедитесь в качестве воды
Бурение скважины | Кимберия
СНТ “Александровка”, Подольский район
Глубина скважины составила 100 м
Закончим работу
только когда убедимся в чистоте воды
После окончания работ мы проводим оценку качества воды и затем показываем воду вам.

Вы производите окончательную оплату только после приемки.

Затем мы выдаем вам чеки и гарантийные документы
Наглядно продемонстрируем,
какой глубины мы достигли
Измеряем глубину по количеству опущенных в ствол скважины штанг определенной длины.

Вы лично можете контролировать процесс измерения. В случае, если вас не будет, мы запишем его на видео и отправим вам.
Внимательно отнесемся
к вашему участку
Если на участке уже есть огород, подберем технику, которая никак не заденет ваши насаждения

При въезде и выезде будем
максимально аккуратны к вашим кустарникам и посадкам
Узнать подробнее
о процедуре бурения

Вызовите инженера для
консультации прямо на
ваш участок

Специалист сделает все замеры,
включая высоту и ширину ворот. А также:
  • Посоветует оптимальную точку бурения на вашем участке. Подскажет, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит
  • Расскажет, как происходит бурение и покажет наши трубы* для скважины. А также ответит на все ваши вопросы
Заказать бесплатный
выезд инженера
Работники компании Кимберия | Кимберия
*На небольших отрезках
наш специалист продемонстрирует
толщину наших труб по сравнению
с конкурентами

Доверьте нам обустройство скважины
и наслаждайтесь водой из крана, как в квартире

Ставим зарекомендовавшее себя оборудование
и даем на него отдельную гарантию
При заказе комплекса услуг
скидка на смету
– 10%
Узнать подробнее
Демонстрация 'Летнее обустройство' | Кимберия
Летнее обустройство
В скважину опускается насос, устье закрывается оголовком, а на поверхности земли устанавливается поливочный кран.
Стоимость
с бурением «под ключ»
От 50 000 руб.
Узнать стоимость
в вашем случае
Демонстрация 'Обустройство адаптером' | Кимберия
Обустройство адаптером
Адаптер - это переходник для вывода трубы от скважины прямиком в дом. Оборудование размещается в пристройке или внутри помещения.
Стоимость
с бурением «под ключ»
От 80 000 руб.
Узнать стоимость
в вашем случае
Демонстрация 'Обустройство кессоном' | Кимберия
Обустройство кессоном
Кессон — это пластиковый или стальной бак, где размещается вся автоматика. От него делаются “выходы” воды через трубопровод в дом, баню и на полив.
Стоимость
с бурением «под ключ»
От 120 000 руб.
Узнать стоимость
в вашем случае

Установим автономную канализацию,
которая не будет нуждаться в откачке

Все рассчитаем, сделаем проект и грамотно
проведем работы на месте, чтобы заботы
о септике не беспокоили вас долгие годы
Септик | Кимберия
Установка септика по всем
нормам СаНПиН и СНиП
Выполним работы без
использования спецтехники
На выходе вы будете иметь
воду, очищенную на 98%
Она сливается в ливневку
и не наносит ущерба экологии
Не требует откачки
ассенизатором
Очистку стоков производят бактерии,
перерабатывающие органику
Быстрая установка
Выполним установку
септика в течение 8-10 часов
Септик полностью герметичен
Протечки и затопления исключены, как
и неприятный запах на участке
Подробнее об автономной
канализации

Закажите бесплатный
выезд инженера
на ваш участок

Специалист сделает все замеры,
включая длину будущих магистралей,
перепад высоты на участке и уровень
грунтовых вод
  • Посоветует оптимальный вариант септика в вашем случае, исходя из количества пользователей и “водяных” точек в доме
  • Расскажет как устроен септик и процесс очистки стоков, а также составит предварительную смету и ответит на ваши вопросы
Заказать выезд инженера
Тахника компании Кимберия | Кимберия
Если перепад высоты или проще говоря
“уклон” слишком велик, то на септик
необходимо нарастить горловину.
На фото станция “Кит” как раз
на одном из таких участков.

В наличии более 50 моделей
септиков на собственном складе в Москве

Подберем наиболее подходящий
вариант для ваших потребностей
Септик «Тополь 6» | Кимберия
Септик
«Тополь 6»
Подходит для семьи из 6 человек
Цена с установкой:
от 174 200 руб.
Септик «Гринлос Аква 4» | Кимберия
Септик
«Гринлос Аква 4»
Подходит для семьи из 4 человек
Цена с установкой:
от 160 600 руб.
Септик «Аквалос 5 UN» | Кимберия
Септик
«Аквалос 5 UN»
Подходит для семьи из 5 человек
Цена с установкой:
от 129 000 руб.
Септик «Малахит 5» | Кимберия
Септик
«Малахит 5»
Подходит для семьи из 3 человек
Цена с установкой:
от 152 094 руб.
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С 2005 года ежедневно бурим
скважины, проводим воду в дом
и устанавливаем септики

Создали комфортные условия для 10 000 семей
Москвы и Подмосковья
человек
составляет штат
сотрудников
+
скважин мы пробурили
и обустроили
+
септиков
установлено
Подробнее о компании
Каждый
4-й
клиент приходит
к нам по рекомендации
друзей или соседей

«Остались вопросы? Наши специалисты
ответят на каждый»

Менеджер перезвонит
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Фон на котором стоит главный инженер | КимберияГлавный инженер компании «Кимберия» | Кимберия
Каждый 4-й клиент обращается
к нам по рекомендации.Считаем это
лучшим доказательством качества
наших услуг
Сергей Четвериков,
главный инженер
компании «Кимберия»

НАШИ КОНТАКТЫ:

8 (495) 966-23-01
с 10:00 до 20:00 без выходных
Москва,
ул. Земляной вал, 64, офис 348
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