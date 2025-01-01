Бурение скважин
«под ключ»в Московской
области за 2 дня
гарантией 10 лет
Доставим чистую воду
из артезианской скважины
в ваш дом
из артезианской скважины
в ваш дом
Решим все проблемы
с водоснабжением
и канализацией на участке
с водоснабжением
и канализацией на участке
Бурение скважин
Бурение проводят штатные
специалисты с опытом более 15 лет
специалисты с опытом более 15 лет
Обустройство скважин
Установим надежные трубы
и насосы по цене производителя
и насосы по цене производителя
Септик без запаха
Подберем простой в работе септик
и установим по нормам СНиП и СанПиН
и установим по нормам СНиП и СанПиН
В каждом коттеджном поселке
и СНТ Подмосковья есть скважины
от компании «Кимберия»
- Бурение
- Обустройство
- Канализация
Хотите также? Оставьте заявку
нашему инженеру
По завершению работ у вас будет
чистая артезианская вода без примесей
Вы произведете оплату, только
когда лично убедитесь в качестве воды
когда лично убедитесь в качестве воды
Закончим работу
только когда убедимся в чистоте воды
только когда убедимся в чистоте воды
После окончания работ мы проводим оценку качества воды и затем показываем воду вам.
Вы производите окончательную оплату только после приемки.
Затем мы выдаем вам чеки и гарантийные документы
Вы производите окончательную оплату только после приемки.
Затем мы выдаем вам чеки и гарантийные документы
Наглядно продемонстрируем,
какой глубины мы достигли
какой глубины мы достигли
Измеряем глубину по количеству опущенных в ствол скважины штанг определенной длины.
Вы лично можете контролировать процесс измерения. В случае, если вас не будет, мы запишем его на видео и отправим вам.
Вы лично можете контролировать процесс измерения. В случае, если вас не будет, мы запишем его на видео и отправим вам.
Внимательно отнесемся
к вашему участку
к вашему участку
Если на участке уже есть огород, подберем технику, которая никак не заденет ваши насаждения
При въезде и выезде будем
максимально аккуратны к вашим кустарникам и посадкам
При въезде и выезде будем
максимально аккуратны к вашим кустарникам и посадкам
Вызовите инженера для
консультации прямо на
ваш участок
Специалист сделает все замеры,
включая высоту и ширину ворот. А также:
включая высоту и ширину ворот. А также:
- Посоветует оптимальную точку бурения на вашем участке. Подскажет, на чем можно сэкономить, а на чем не стоит
- Расскажет, как происходит бурение и покажет наши трубы* для скважины. А также ответит на все ваши вопросы
Заказать бесплатный
выезд инженера
выезд инженера
*На небольших отрезках
наш специалист продемонстрирует
толщину наших труб по сравнению
с конкурентами
наш специалист продемонстрирует
толщину наших труб по сравнению
с конкурентами
Доверьте нам обустройство скважины
и наслаждайтесь водой из крана, как в квартире
Ставим зарекомендовавшее себя оборудование
и даем на него отдельную гарантию
и даем на него отдельную гарантию
Летнее обустройство
В скважину опускается насос, устье закрывается оголовком, а на поверхности земли устанавливается поливочный кран.
Стоимость
с бурением «под ключ»
с бурением «под ключ»
От 50 000 руб.
Обустройство адаптером
Адаптер - это переходник для вывода трубы от скважины прямиком в дом. Оборудование размещается в пристройке или внутри помещения.
Стоимость
с бурением «под ключ»
с бурением «под ключ»
От 80 000 руб.
Обустройство кессоном
Кессон — это пластиковый или стальной бак, где размещается вся автоматика. От него делаются “выходы” воды через трубопровод в дом, баню и на полив.
Стоимость
с бурением «под ключ»
с бурением «под ключ»
От 120 000 руб.
Установим автономную канализацию,
которая не будет нуждаться в откачке
Все рассчитаем, сделаем проект и грамотно
проведем работы на месте, чтобы заботы
о септике не беспокоили вас долгие годы
проведем работы на месте, чтобы заботы
о септике не беспокоили вас долгие годы
Установка септика по всем
нормам СаНПиН и СНиП
нормам СаНПиН и СНиП
Выполним работы без
использования спецтехники
использования спецтехники
На выходе вы будете иметь
воду, очищенную на 98%
воду, очищенную на 98%
Она сливается в ливневку
и не наносит ущерба экологии
и не наносит ущерба экологии
Не требует откачки
ассенизатором
ассенизатором
Очистку стоков производят бактерии,
перерабатывающие органику
перерабатывающие органику
Быстрая установка
Выполним установку
септика в течение 8-10 часов
септика в течение 8-10 часов
Септик полностью герметичен
Протечки и затопления исключены, как
и неприятный запах на участке
и неприятный запах на участке
Закажите бесплатный
выезд инженера
на ваш участок
Специалист сделает все замеры,
включая длину будущих магистралей,
перепад высоты на участке и уровень
грунтовых вод
включая длину будущих магистралей,
перепад высоты на участке и уровень
грунтовых вод
- Посоветует оптимальный вариант септика в вашем случае, исходя из количества пользователей и “водяных” точек в доме
- Расскажет как устроен септик и процесс очистки стоков, а также составит предварительную смету и ответит на ваши вопросы
Заказать выезд инженера
Если перепад высоты или проще говоря
“уклон” слишком велик, то на септик
необходимо нарастить горловину.
На фото станция “Кит” как раз
на одном из таких участков.
“уклон” слишком велик, то на септик
необходимо нарастить горловину.
На фото станция “Кит” как раз
на одном из таких участков.
В наличии более 50 моделей
септиков на собственном складе в Москве
Подберем наиболее подходящий
вариант для ваших потребностей
вариант для ваших потребностей
Септик
«Тополь 6»
«Тополь 6»
Подходит для семьи из 6 человек
Цена с установкой:
от 174 200 руб.
от 174 200 руб.
Септик
«Гринлос Аква 4»
«Гринлос Аква 4»
Подходит для семьи из 4 человек
Цена с установкой:
от 160 600 руб.
от 160 600 руб.
Септик
«Аквалос 5 UN»
«Аквалос 5 UN»
Подходит для семьи из 5 человек
Цена с установкой:
от 129 000 руб.
от 129 000 руб.
Септик
«Малахит 5»
«Малахит 5»
Подходит для семьи из 3 человек
Цена с установкой:
от 152 094 руб.
от 152 094 руб.
С 2005 года ежедневно бурим
скважины, проводим воду в дом
и устанавливаем септики
Создали комфортные условия для 10 000 семей
Москвы и Подмосковья
Москвы и Подмосковья
человек
составляет штат
сотрудников
составляет штат
сотрудников
+
скважин мы пробурили
и обустроили
и обустроили
+
септиков
установлено
установлено
Каждый
4-й
4-й
клиент приходит
к нам по рекомендации
друзей или соседей
к нам по рекомендации
друзей или соседей
«Остались вопросы? Наши специалисты
ответят на каждый»
Менеджер перезвонит
вам в течение 30 минут
вам в течение 30 минут
Каждый 4-й клиент обращается
к нам по рекомендации.Считаем это
лучшим доказательством качества
наших услуг
к нам по рекомендации.Считаем это
лучшим доказательством качества
наших услуг
Сергей Четвериков,
главный инженер
компании «Кимберия»
главный инженер
компании «Кимберия»
НАШИ КОНТАКТЫ:
8 (495) 966-23-01
с 10:00 до 20:00 без выходных
Москва,
ул. Земляной вал, 64, офис 348
ул. Земляной вал, 64, офис 348
Задать свой вопрос